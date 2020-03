Nicola Porro a Stasera Italia: "Non possiamo continuare così, questa cosa mi fa orrore"

24 marzo 2020 a

"Controlliamo tutti ma non esageriamo". Nicola Porro, in collegamento con Stasera Italia, dice no al modello cinese importato da Giuseppe Conte per bloccare l'epidemia di coronavirus: "Mi fa orrore, 12 anni di carcere per uno che va a trovare un amico?", si domanda il giornalista e conduttore di Quarta repubblica, ancora in convalescenza dopo essere stato contagiato dal virus. "Per quante settimane, per quanti mesi gli italiani possono sopportare questa situazione? Mi auguro che ci sia qualcuno che dica: va bene l'emergenza, ma questa cosa non può continuare".

Un problema di libertà individuali, ma anche di sostenibilità economica: "Guardate che i morti che noi avremo fra un mese se continueremo a essere così, perché non avremo un euro in tasca, saranno ben superiori alla tragedia che stiamo vivendo ora. Non ci compiaciamo dei droni. Prima poi qualcuno si deve alzare e dire: non possiamo continuare. Ci sono delle alternative". Per esempio, test del tampone per tutti per tenere sotto controllo gli asintomatici, il vero fulcro del contagio.