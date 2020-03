Maria Giovanna Maglie contro il virologo Galli: "Si dice un tecnico poi fa il fervorino politico"

24 marzo 2020 a

"Unanimità e niente liti". L'intervista al Tg4 di Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano in prima linea contro il coronavirus, non va giù a Maria Giovanna Maglie, che su Twitter rivendica il diritto (o forse dovere civico) al dissenso politico anche in tempi di emergenza sanitaria nazionale.

Si parla del decreto Conte, l'ormai famigerato chiudi-Italia che, paradossalmente, è stato ritenuto troppo blando proprio dall.a Regione Lombardia, la più esposta al contagio fino a oggi.

"Governo di inetti, sondaggi farlocchi, Mattarella sgrida e il Cav ci casca". La Maglie ne ha una (brutale) per tutti

La Maglie picchia duro: "Il prof Galli ci ricasca. Dice sono un tecnico, ma poi fai il fervorino politico su unanimità, e niente liti. Prof, se collaborazione governo opposizione ci fosse,non ci sarebbe polemica, non si litigherebbe". In fondo, conclude polemica, la giornalista, "è facile".