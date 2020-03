Stasera Italia, Nicola Porro: "Coronavirus? Tra un mese molti più morti per la crisi economica"

24 marzo 2020 a

Tra i critici del governo e di Giuseppe Conte per l'emergenza coronavirus, da tempo, c'è uno che il Covid-19 lo ha sperimentato sulla sua pelle: si tratta di Nicola Porro, il quale con la sua "Zuppa" quotidianamente cannoneggia contro il governo e il premier. E cannoneggia anche in collegamento con Stasera Italia, il programma di Rete 4, dove punta il dito contro la serrata totale e il fatto che non vi siano tempi definiti. Tutti a casa, ma per quanto? E Porro risponde tranchant: "Guardate che i morti che noi avremo fra un mese se continueremo a essere così, perché non avremo un euro in tasca, saranno ben superiori alla tragedia che stiamo vivendo ora. Non ci compiaciamo dei droni", conclude velenoso e infuriato.