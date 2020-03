Antonio Socci affonda Papa Francesco: "Ha dubbi di fede? Si vede, perché non cambia mestiere?"

25 marzo 2020 a

Antonio Socci, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca Papa Francesco che ha detto: "Nella mia vita ricordo che ho avuto in miei dubbi di fede, le mie crisi di fede". E, commenta Socci, "si vede. Non si è più ripreso". Quindi un "consiglio" a Bergoglio: "Ma cambiare mestiere? Andare in pensione? Restituire la Chiesa al suo legittimo proprietario?".

Infine, Socci affonda il Pontefice con un paragone politico: "O per Bergy (Bergoglio, ndr) la poltrona è come per i parlamentari del Movimento 5 stelle?".