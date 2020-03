Francesco Facchinetti a Fuori dal coro: "Vogliamo sapere la verità sul coronavirus, niente libro cuore"

26 marzo 2020 a

"Filosofia e libro cuore non mi interessano". Francesco Facchinetti, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, lo dice chiaro e tondo: "Vogliamo sapere la verità, dobbiamo trovare una soluzione".

Il presentatore e produttore televisivo riflette: "Bisognava prevenire, ma oggi non dobbiamo perdere tempo con le fake news, i video, i medicinali in Russia o dal Giappone. Non dobbiamo perdere giorni discutendo di cose inutili". "La verità? Difficile eh - ribatte sconsolato Giordano -, non so se c'è qualcuno che la conosce".