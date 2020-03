Vittorio Sgarbi e le sparate sul coronavirus: "Sono stato depistato"

26 marzo 2020 a

Vittorio Sgarbi scrive la parola fine sulla diatriba che lo ha visto coinvolto nelle ultime settimane. Il critico d’arte ha sottovalutato il pericolo rappresentato dal coronavirus, ma alla fine si è arreso all’evidenza dei fatti: “Recito il mea culpa - ha dichiarato a La Zanzara su Radio 24 - dovremmo essere tutti responsabili. Io non ero sufficientemente preparato ad affrontare un tema come questo, ma sono stato depistato da persone che consideravo rassicuranti e capaci”. Invece Sgarbi si è caratterizzato per il duro contro con alcuni dei virologi più influenti in questo momento di emergenza, ma adesso ha compreso appieno l’errore: “Non avevo titolo a parlare, posso solo fare valutazioni sui dati. E dico che nel mondo potrebbero esserci il settanta per cento di contagiati”.