Coronavirus, Ilaria Capua: anticorpi e grande test nazionale, la Germania mostra come si torna alla normalità

28 marzo 2020 a

a

a

Mentre l’Italia prepara un nuovo decreto per chiudere tutto (o quasi) per altre due settimane, a partire dal 3 aprile, in Germania è in corso la messa a punto di un grande test nazionale. L’obiettivo dei tedeschi, ha spiegato il giornalista Udo Gumpel, è quello di “capire quanti sono i cittadini che hanno già gli anticorpi al coronavirus nel sangue”. In questo modo si stabilirebbe chi è già protetto dall’immunità e, secondo Gumpel, l’idea sarebbe quella di consegnare a queste persone “un CVPass per tornare alla vita normale. In una prima fase - ha aggiunto il collega tedesco - il test dovrebbe toccare almeno 100mila persone e dovrebbe essere operativo a fine aprile 2020”. Ilaria Capua ha commentato l'niziativa del “grande test nazionale” presa da alcuni istituti di ricerca tedeschi: “Lo dico da settimane. Questa è l’unica strada per un approccio nazionale e non frammentato che dia risultati attendibili al governo. Solo così - ha chiosato la nota virologa - si potranno prendere decisioni sul ritorno alla normalità”.