Coronavirus, Urbano Cairo e il video per i suoi pubblicitari: "Oggi è una grande opportunità"

28 marzo 2020 a

a

a

"Oggi abbiamo una grande opportunità". Dagospia pubblica su Instagram il video mandato da Urbano Cairo, editore di Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport e La7, ai suoi pubblicitari per motivarli.

Chi non lavora è come Schettino: "Venite qui a vedere". TgLa7, alta tensione: lo sfogo di Mentana contro i suoi giornalisti

Sono tempi difficili, quelli del coronavirus, ma gli affari sono affari, i soldi girano e il Cairo imprenditore sprizza entusiasmo: "Mi sento come nel 1996, quando abbiamo cominciato con la Cairo Pubblicità. Sto chiamando un numero di clienti incredibile, e tutti quanti mi dicono di sì". E poi via ai consigli pratici: "Le copie vanno bene, i contatti del sito sono triplicati. Poche riunioni, brevissime, e tante telefonate". The business must go on.