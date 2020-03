Non è l'arena, Flavio Briatore accusa: "Il governo sapeva. Ma Roberto Speranza ha scritto 3 paginette..."

29 marzo 2020 a

Flavio Briatore scalda i motori in attesa della puntata di Non è l'arena di domenica 29 marzo, il programma di Massimo Giletti su La7 dove mister Billionaire sarà ospite in collegamento. Da giorni scatenato sull'emergenza coronavirus, tra critiche al governo e proposte costruttive, l'imprenditore su Twitter, annunciando la sua partecipazione al programma, torna a mettere l'esecutivo nel mirino: "Domani sera a Non è l'arena. Il governo sapeva: il 5 gennaio il ministro Speranza, che ci ha fatto perdere la speranza, sapeva del Corona e manda nota di 3 paginette parlando di sintomi - rimarca -. Non lo mandano neanche ai medici di base, non compriamo materiale sanitario fino al 21 febbraio", conclude Briatore in un tweet dove vengono nuovamente messe in luce tutte le gravi responsabilità del governo nel dilagare dell'emergenza.