Che tempo che fa, Gino Strada: "Coronavirus, perché la politica dovrebbe tacere". Le parole pericolose di mister Emergency

Tra gli ospiti fissi, o quasi, a Che tempo che fa non c'è soltanto Roberto Burioni, un piacere per le nostre orecchie in questi giorni di coronavirus, pandemia e paura. No, c'è spesso e volentieri anche Gino Strada, il quale anche nella puntata del programma condotto da Fabio Fazio su Rai 2 domenica 29 marzo è tornato a pontificare. Mister Emergency, infatti, ha puntato il dito contro la politica, senza spendersi in espliciti riferimenti che però non sono così difficili da comprendere. "Io credo che il primo dovere della politica sia quello di stare zitti, se non si sa cosa dire - ha alzato il ditino parlando dell'emergenza -. Invece che cercare il presenzialismo a tutti i costi". Insomma, anche Gino Strada si iscrive al partito di "quelli che è vietato criticare Giuseppe Conte". Senza tenere conto del fatto che mister Emergency sostiene un principio preoccupante: ovvero che la politica, nel bel mezzo della più clamorosa emergenza nella storia della Repubblica, debba tacere. Certo, aggiunge che dovrebbe tacere "se non si sa che cosa dire". E il sospetto, però, è che Strada si riferisca a quelli che banalmente non la pensano come lui.

