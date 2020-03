Massimo Cacciari a Stasera Italia: "L'Europa non può trattarci come la Grecia, qua crepa l'economia"

31 marzo 2020 a

a

a

"Guariremo dal coronavirus, ma creperà l'economia italiana". Massimo Cacciari lancia un duplice messaggio: al governo e all'Europa. In collegamento con Stasera Italia, il professore riflette sulla drammatica impasse dell'Unione europea sulla risposta fiscale e finanziaria all'emergenza che sta mettendo in ginocchio Italia e Spagna ora e chissà quali altri Paesi nelle prossime settimane: "Mi auguro che tutti gli stati europei, in particolare la Germania, si rendano conto che non possono fare il Pil della Grecia e non possono trattare un paese fondatore come il nostro così come è stata trattata la Grecia qualche anno fa".

"Pandemia? Si sapeva: ecco cosa significa fare politica". Ci pensa Cacciari: lezione umiliante a premier Conte

Per evitare un nuovo disastroso effetto 2011, dobbiamo però aiutarci da soli. Come? Finendo il lockdown e riaprendo le proprie attività produttive "gradualmente, seguendo le indicazioni che le autorità sanitarie daranno. L'Italia - avverte Cacciari - tra qualche settimana deve ricominciare a lavorare, altrimenti creperà la nostra economia",