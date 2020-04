Otto e Mezzo, Lilli Gruber e la mascherina anti-virus "femminista"

02 aprile 2020 a

Toh, Lilli Gruber di "femminista" ha anche la mascherina. Siamo a Otto e Mezzo, la puntata è quella andata in onda su La7 mercoledì 1 aprile. E nelle battute finali della puntata, dedicata al coronavirus e al prolungarsi della chiusura totale fino a Pasquetta, la conduttrice sfodera una mascherina rosa. "Probabilmente dovremmo portarla già tutti adesso", ha spiegato la Gruber. Per poi aggiungere: "Possono anche essere azzurre". Lei ovviamente opta per il rosa, il nome del girl-power cavalcato alla grandissima anche nella sua ultima fatica letteraria, Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone. Lilli Gruber fedele alla linea, come sempre.