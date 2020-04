Massimo Giletti contro le banche a L'aria che tira: "Vogliamo distruggere il Paese? Facciamolo"

02 aprile 2020 a

Nel mirino di uno scatenato Massimo Giletti, ospite a L'aria che tira su La7, non soltanto Giuseppe Conte ma anche le banche. Si parla ovviamente dell'emergenza coronavirus e della necessaria iniezione di liquidità per tenere in piedi l'Italia. Già, non ci sono soldi. E secondo il conduttore di Non è l'Arena, oltre allo Stato, anche le banche non stanno facendo tutto il possibile: "Vogliamo distruggere il Paese? Distruggiamolo! Ma le banche si devono assumere una grossa responsabilità", sbotta. E ancora, aggiunge: "Il problema seri è che nel momento in cui le banche arretrano, entra la malavità, entra la criminalità, che compra le attività e poi fotte", conclude Giletti.