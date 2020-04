Matteo Salvini e Nicola Porro: "Coronavirus? Occhio a non parlare troppo, sei un fomentatore"

03 aprile 2020 a

a

a

Tra chi si "permette" di criticare l'operato del governo per l'emergenza coronavirus, come è noto, c'è Nicola Porro, che il Covid-19 lo ha preso e lo ha combattuto dall'isolamento della sua casa. E nelle sue rubriche quotidiane cannoneggia contro Giuseppe Conte, al quale rimprovera parecchie manchevolezze. Giammai: in molti hanno puntato il dito contro il giornalista, accusato di essere un "fomentatore". Si è anche distinto un sindaco toscano che ne ha invocato l'arresto. Siamo al delirio, insomma. Ma le parole di Porro vengono condivise in toto da Matteo Salvini, o quanto meno lo si può supporre stando a quanto condiviso dal leader della Lega sui suoi canali social: un estratto video della Zuppa di Porro in cui il giornalista, appunto, ricorda di essere stato bollato come "fomentatore". E Salvini rilanciando il video commenta: "Occhio a parlare troppo, potrebbero darvi dei fomentatori". E sopra alle immagini, un altro commento che la dice lunga: "Il governo del Grande Fratello".