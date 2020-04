Alba Parietti a Stasera Italia: "Finché c'è chi non rispetta le regole, il contagio non si fermerà". Rivolta social in diretta

04 aprile 2020 a

a

a

A Stasera Italia Alba Parietti discute di coronavirus e a casa molti telespettatori, a giudicare almeno dai commenti su Twitter, si ribellano. "Fino a quando ci saranno persone che si sentono esonerate dal seguire le regole, faremo fatica a ritornare alla normalità", afferma la presentatrice e ormai opinionista fissa nel talk dei palinsesti di mezza tv italiana.

Parole di buonsenso, difficilmente contestabili. Ma i telespettatori del programma condotto da Barbara Palombelli su Rete4 non si soffermano tanto sul contenuto, quanto sul pulpito: "A che titolo una soubrette parla di coronavirus?", si chiedono in molti sui social. Il clima da emergenza nazionale non rabbonisce gli animi ai più maliziosi.