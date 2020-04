Matteo Salvini, gli insulti dei lettori del Fatto Quotidiano: "Protezione dalle caz***", Marco Travaglio pubblica tutto

04 aprile 2020 a

Il Fatto Quotidiano riesce a tirare in mezzo Matteo Salvini anche quando non c’entra assolutamente nulla, ma si sa che ogni occasione è buona per colpire il mal sopportato avversario. Il giornale diretto da Marco Travaglio ha pubblicato nell’edizione odierna il “Decameron dalla quarantena”, ovvero i contributi dei lettori su come trascorrere il tempo durante l’emergenza coronavirus. Quest’ultima stimola la fantasia dei lettori e soprattutto dei loro figli, ma non potevano mancare due righe contro Matteo Salvini: “Voglio offrire il mio piccolo omaggio al cazzaro verde”, è il messaggio di Alessandro Colombera, accompagnato da un disegno che mostra il leader leghista in versione “astronauta” e la didascalia “non è per impedire al virus di entrare, ma per evitare alle cazzate di uscire”.