Enrico Mentana, Fratelli d'Italia contro l'organismo anti-fake news: "Censura politicamente orientata"

06 aprile 2020 a

a

a

In piena emergenza si discute anche della task force contro le bufale istituita dal governo. Un organismo che aveva fatto sorgere il dubbio di Giorgia Meloni sulla sua neutralità: zero medici, solo giornalisti e docenti in grado di "limitare la libertà". Un pensiero in contrapposizione con quello di Enrico Mentana che, per tutta risposta, ha promosso il suo smaschera-bufale di Open, David Puente, uno dei membri della task force. E così ecco che è nato un vero e proprio botta e risposta: da una parte il direttore del Tg La7 contro i "molestatori politici", dall'altra Federico Mollicone, esponente di FdI e componente della commissione di Vigilanza Rai.

"Si viene a sapere solo ora che...". Mentana, bomba su Conte dopo la mezzanotte: luce sinistra sul premier

“Al direttore Mentana diciamo che vanno sicuramente messi in campo strumenti per il contrasto alla disinformazione in rete, così da evitare soprattutto ricadute sulla salute umana e l’economia nazionale. Non vorremmo, però, che la task force sulle fake news proposta dal sottosegretario Martella. Così come le regole delle piattaforme online per reprimere la diffusione di notizie false sul coronavirus, divengano uno strumento di censura politica. La composizione degli esperti, abbiamo notato, oltre a non essere legittimata da nessuno, ha un baricentro politicamente orientato” ha chiosato il meloniano invocando, ancora una volta, "la libertà di stampa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.