Coronavirus, Roberto Burioni: "Oms deludente. Critico perché qui non siamo in Cina"

07 aprile 2020

Dopo le accuse pesantissime del Wall Street Journal, la fiducia nell’Oms vacilla più che mai. I rapporti poco chiari con la Cina e l’esplosione dell’epidemia da coronavirus anche in Europa e negli Stati Uniti hanno messo in discussione il ruolo dell’Organizzazione mondiale della sanità. “Sempre più deludente”, così Roberto Burioni ha commentato il nuovo documento ufficiale sull’utilizzo delle mascherine, che ignora il tasso di trasmissione del coronavirus dagli asintomatici e non prevede le mascherine per tutti in pubblico. A chi sostiene che le critiche all’Oms non sono opportune in un momento del genere, il noto virologo marchigiano risponde: “Mi spiace, ma qui non siamo in Cina e io critico anche WHO se lo ritengo opportuno. L’Oms è una voce autorevole? L’autorevolezza si guadagna (e si perde) sul campo”.

