David Parenzo difende l'Europa: "I rigoristi come la Lega Nord contro Roma ladrona"

Tempi cupi, per uno come David Parenzo, il giornalista tendenza sinistra-al-caviale che all'elogio dell'Europa (roba da mani nei capelli) ha dedicato un intero libro, il super-best-seller (come no) I Falsari. Un pamphlet per dire che l'Europa è cosa buona e giusta e che ha sempre ragione. Insomma, tempi cupi per il nostro affezionatissimo Topo Gigio, che ora si trova a dover difendere una Ue più invisa che mai. Probabilmente, è rimasto l'unico in Italia a credere ancora a Bruxelles e dintorni. Ma non sa più nemmeno come argomentare simile difesa. E una roboante conferma al suo stato di confusione mentale è arrivata nel corso del collegamento di Parenzo a Omnibus, il programma di La7 del mattino laddove si è lanciato in un ardito "ragionamento" il cui fine ultimo, ovviamente, seppur in controluce, era difendere l'Europa. Già, perché piuttosto che dire che questa Ue fa schifo, Parenzo dice che a far schifo è la Lega. Prodezze consentite soltanto a David. Infatti, l'uomo che - sempre bene ricordarlo - sostiene che Romano Prodi sia stato il miglior premier nella storia della Repubblica, alza il ditino e spiega che "i rigoristi europei usano gli stessi argomenti della Lega padana di Umberto Bossi contro il Roma ladrona". Tesi che può anche avere una certa legittimità. Ma ci si chiede: che c'entra? Troppo faticoso dire chiaro e tondo che questa Unione europea sarebbe da buttare nel water? Sì, con discreta evidenza per la firma de I Falsari la fatica è troppa: meglio sparare, a casaccio, contro la Lega.

