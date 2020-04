Diego Fusaro: "Eurobond? La Merkel ha detto no. Mes o uscita dall'Ue, un popolo libero sceglie la seconda"

09 aprile 2020 a

“Gli eurobond non si fanno, l’ha detto la Germania”. Diego Fusaro ha commentato sui social le ultime dichiarazioni di Angela Merkel e ha sentenziato che all’Italia restano soltanto due vie percorribili. “Mes o uscita dall’Unione europea - ha scritto il noto filosofo - un popolo libero sceglierebbe la seconda, non v’è dubbio”. Invece tutto lascia pensare che alla fine il governo cederà sul Mes, soprattutto dopo l’intervento diretto della cancelliera tedesca con il premier Giuseppe Conte. “Abbiamo parlato e siamo d’accordo che c’è un urgente bisogno di solidarietà in Europa, che sta attraversando una delle sue ore più difficili”, ha dichiarato la Merkel, che però ha ribadito il suo no ai coronabond, sottolineando che ci sono molti altri strumenti per dimostrare solidarietà.

