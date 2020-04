Claudio Borghi, sì al Mes e no agli eurobond all'Eurogruppo: "Caporetto. Gualtieri zerbino e traditore, dimettiti"

09 aprile 2020 a

"Traditore, dimettiti". Claudio Borghi si scatena su Twitter alla notizia dell'accordo raggiunto all'Eurogruppo sulle misure per arginare l'emergenza economica legata all'epidemia da coronavirus: sì Mes, sì Bei, sì Sure, no eurobond.

I "traditori" sono Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, e Giuseppe Conte, premier italiano. Per il deputato ed economista leghista, sono loro che devono dimettersi, perché a Bruxelles è stata "una Caporetto" per il nostro Paese, mentre Gualtieri si è dimostrato "uno zerbino". Sì Mes, Bei e Sure, no agli eurobond chiesti da settimane (anzi, "pretesi") dal governo italiano. Tutto "esattamente come voleva la Germania", sottolinea ancora Borghi. "Ecco perché i due TRADITORI non hanno voluto venire in parlamento. Uno dei momenti più bui della storia repubblicana". E a Gualtieri che su Twitter festeggia per aver ottenuto il Mes "senza condizionalità", Borghi contrappone le indiscrezioni di autorevoli fonti internazionali secondo cui le condizionaltà torneranno tutte, intatte e durissimi, quando l'emergenza sarà finita. Come dire: servizio completo.

