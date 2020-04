Mes, Maria Giovanna Maglie: "Noi usciremo di casa, loro devono andare a casa". Ad alzo zero contro Giuseppe Conte

10 aprile 2020 a

Al coro di "no" e proteste contro il Mes, avallato dal governo italiano e da Giuseppe Conte all'Eurogruppo della scorsa notte, poteva forse non unirsi Maria Giovanna Maglie? No, ovviamente no. E la giornalista dice la sua su Twitter, rilanciando un enorme tricolore su cui campeggia la scritta: "No Mes, siamo italiani. Sfiducia al governo, tu ci sei?". Una sorta di appello alla Nazione. Ma non solo. Perché la Maglie aggiunge anche un suo commento, piuttosto minaccioso: "Non potranno tenerci sempre rinchiusi", afferma. Dunque, condisce tutto con due hashtag che regitano: "Noi usciremo di casa" e "loro devono andare a casa". Il messaggio è arrivato, forte e chiaro.

