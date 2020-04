Maria Giovanna Maglie contro Antonello Piroso: "Bile senza senso, in ricordo della stima"

12 aprile 2020 a

Tra chi non vede nulla di male nello show di Giuseppe Conte in tv contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini, insomma tra quelli a cui va bene che un premier in un momento drammatico sfrutti delle comunicazioni istituzionali per additare gli oppositori, c'è Antonello Piroso. Il giornalista prende posizione su Twitter, dove scrive: "Ma che davero? Conte avrebbe sfregiato er ruolo suo, istituzionale? Ma ndo stava tutta sta indignazzione per er ministro co' la panza in mezzo a ggente mbriaca sulla sabbia, davanti a na sgallettata cor filo interdentale tra le chiappe che ar palo ballava l'inno nazionale? Ditemi". Ovvio il riferimento a Salvini. Ciò che scorda Piroso è che Salvini, all'epoca, era sostanzialmente in vacanza. E soprattutto scorda che non doveva parlare di una pandemia da centinaia di morti al giorno. E le parole di Piroso hanno fatto scattare Maria Giovanna Maglie, che gli ha risposto, sempre su Twitter, senza fare alcuno sconto: "Antonello Piroso è libero di trasformare la sua vis polemica in bile senza senso, io di non seguirlo più, in ricordo della stima". Insomma, addio...

