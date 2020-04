Alessandro Meluzzi contro Papa Francesco: "Non riceve Salvini e lava i piedi ai musulmani, il peggior Pontefice della storia"

12 aprile 2020 a

Nella mattinata di Pasqua, domenica 12 aprile, piove su Twitter la ferocissima critica di Alessandro Meluzzi nei confronti di Papa Francesco. Un attacco il cui timing non è certo casuale, per quanto sia noto quanto Meluzzi non condivida granché del pontificato di Bergoglio, che finisce spesso nel suo mirino. L'affondo sta tutto in un meme, nel quale campeggia la foto di Papa Francesco con sguardo corrucciato. Sopra, il commento: "Si rifiuta di ricevere Salvini". E ancora: "I musulmani li riceve e gli lava i piedi. I cristiani no". Dunque, si passa alla conclusione, che non lascia grandi spazi all'ambiguità: "Per me è il peggior Papa della storia". Un pensiero che con discreta evidenza Alessandro Meluzzi condivide al cento per cento.

