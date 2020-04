Matteo Salvini, la confessione dopo la conferenza di Conte: "Mia figlia mi ha chiesto perché quel signore in tv ce l'ha con te?"

13 aprile 2020 a

Matteo Salvini non le manda di certo a dire a Giuseppe Conte. L'invettiva in diretta sulla tv di Stato, in occasione della conferenza stampa sul coronavirus, non è passata inosservata nemmeno alla figlia del leader leghista. “Ieri sera - ha confessato Salvini in un colloquio con il Tg1 - mia figlia mi ha chiesto perché quel signore in televisione ce l’ha con te e ti insulta? Le ho risposto, lascia stare, è Pasqua, perdona…”. Eppure l'ex ministro dell'Interno ha ancora qualche sassolino nella scarpa: "Sono dispiaciuto perché qualcuno vuol fare da solo e non ci ascolta. Continuiamo a dialogare, con i nostri sindaci, l’emergenza è trovare bombole di ossigeno e mascherine. A Mattarella ho detto che sono preoccupato per la situazione economica, spero veramente che il governo non pecchi di presunzione dicendo ‘facciamo tutto noi’, spero che qualcuno non dica no alle proposte della Lega solo per fare un dispetto politico”. Anche se i fatti non sembrano smentire quest'ipotesi. Motivo, questo, per cui Salvini ha solo un pensiero: "Conte non è degno di una carica come quella di presidente del Consiglio”. E sembra che a pensarla così sia anche la sua stessa maggioranza.

