Coronavirus, Roberto Burioni sull'Olanda: "Guariti in 24 ore? L'erba del vicino non è sempre più verde"

13 aprile 2020

L’erba del vicino non è sempre più verde. Un detto consumato per quanto è utilizzato, ma decisamente calzante per parlare della lezione dell’Olanda sul coronavirus. Roberto Burioni e Pierluigi Lopalco hanno espresso pubblicamente il disaccordo per la politica del governo dei Paesi Bassi in merito alla gestione dell’epidemia da Covid-19. Dal sito ufficiale dell’esecutivo olandese spuntato due linee guida che fanno storcere il naso agli esperti italiani. “Pensi di avere il coronavirus? Se ti senti meglio e non hai mostrato sintomi per 24 ore, sei guarito. Non puoi più infettare gli altri”, si legge sul sito. Ma non è tutto: “Cosa fare se si vive con qualcuno che ha la febbre e difficoltà respiratorie? Chiamare il medico se i sintomi peggiorano o se necessiti assistenza medica. Tutti i membri della casa potranno uscire di nuovo quando nessuno più mostrerà sintomi per 24 ore”. In altri termini, per il governo olandese basta un giorno per guarire dal virus, senza considerare l’infettività, che è il vero problema nella diffusione del contagio. “Mi sembra un buon modo per mandare in giro la gente con patente di infettare”, è stato il commento di Lopalco, seguito da quello di Burioni: “L’erba del vicino non è sempre più verde”.

