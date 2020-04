Enrico Mentana risponde alla nota di Giuseppe Conte: "Ci vuole sobrietà, ma se vuole l'ultima parola gliela diamo"

13 aprile 2020 a

a

a

Enrico Mentana, nella sua edizione del Tg La7 delle 20.00, torna a parlare di Giuseppe Conte. Quella del direttore è in realtà una replica alla nota giunta da Palazzo Chigi, dove il premier non tornava affatto sui suoi passi rispetto a quanto detto contro le opposizioni. Il discorso ha inevitabilmente toccato anche Mentana che, subito dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio, aveva detto ai suoi telespettatori che, se avesse saputo del comizio sulla tv di Stato, "non lo avrebbe mai mandato in onda".

"Non ho mai censurato nessuno. Al presidente del consiglio si danno tutti gli elementi per rivolgersi al paese ed è giusto ascoltare le notizie, ma non le polemiche politiche. C’è stato un rapporto di forza mediatica non accettabile". Qualche minuto prima, nel corso del suo speciale, il direttore aveva spiegato: "A tutto c'è un limite, anche al fatto di voler avere l'ultima parola. Se Palazzo Chigi vuole l'ultima parola bene, allora gliela diamo". E ancora: "Se sono contenti loro, va benissimo così. Non c'è stata una conferenza stampa a reti unificate, infatti era su due reti Rai, su due reti Mediaset, su La7 e su Sky Tg24", prosegue Mentana con un pizzico di ironia. "C'è una sobrietà per tutti noi", conclude Mentana gettando altra benzina sul fuoco.

"Caro Mentana, non è censura politica?". Il direttore nel mirino di Fratelli d'Italia: il sospetto sulla manina della "sinistra"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.