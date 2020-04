Nicola Porro contro Rocco Casalino: "Caro Enrico Mentana, lui non sa nemmeno dove sia il Venezuela"

14 aprile 2020 a

Dopo aver bacchettato Giuseppe Conte, Enrico Mentana ottiene l'applauso anche di Nicola Porro. Il conduttore di Quarta Repubblica scende in campo in difesa del collega su quella che ormai è una ben nota vicenda: l'attacco del premier in conferenza stampa all'opposizione, a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. “Il punto fondamentale è che Travaglio segue le direttive di Casalino, mentre Mentana, con il suo caratterino, dà una risposta piccatissima a Palazzo Chigi”, sottolinea nella sua consueta rassegna stampa, La Zuppa di Porro. Lo stesso Porro ha ribadito che il direttore del TgLa7 non ha mai nutrito grande stima per il leader della Lega e quello di Fratelli d'Italia, nonostante questo, quando ha sentito l'attacco di Conte, non si è sottratto alla contestazione.

"Per usare quel canale privilegiato, Conte doveva conservare il profilo". Mentana getta altra benzina sul fuoco

“Invece di stare zitti e muti a Palazzo Chigi perché presi col sorcio in bocca, fanno un comunicato stampa, scatenando la reazione di Mentana il quale ha detto che 'l’Italia - prosegue Porro - non è il Venezuela (una dittatura, ndr) dove il regime decide cosa mandare in onda". "Ma Mentana - e qui arriva la frecciatina del giornalista - non ha capito che Rocco Casalino il Venezuela non sa neanche dove sia. Conosce qualche venezuelano o venezuelana, ma il problema è che viene dal Grande Fratello e quindi il confessionale è il metro dei suoi rapporti".

