Antonio Padellaro a Otto e mezzo: "La Lombardia governata dalla Lega ha grossi problemi, Salvini non sa dove sbattere la testa"

Stessa pasta del suo direttore e sodale Marco Travaglio. Ospite di Otto e mezzo, Antonio Padellaro, firma del Fatto quotidiano, la butta in politica per colpire Matteo Salvini sul coronavirus. "Un tema è la Lombardia, secondo Salvini la magistratura dovrebbe attendere la fine dell'emergenza", lo instrada la padrona di casa Lilli Gruber. E l'ex direttore de L'Unità non si fa pregare.

"Una cosa bizzarra. La Lombardia governata dalla Lega e da Fontana ha dei problemi grossi e Salvini non sa dove sbattere la testa. Lo stabilisce lui quando fare o non fare le inchieste? Mi sembra un modo per gettare la palla in tribuna quando non si sa come giocarla". C'è chi la palla invece preferisce metterla "in cassaforte", come si direbbe in gergo sportivo, e consegnarla direttamente alle Procure.

