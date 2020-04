Marco Travaglio, altra violentissima prima pagina del Fatto Quotidiano contro Attilio Fontana

16 aprile 2020 a





Provate un po' a indovinare con chi mister-coazione-monomaniaca Marco Travaglio se la prende, oggi? Provate un po' a indovinare contro chi sparge odio e fango la prima pagina del Fatto Quotidiano, lo sfogatoio delle ossessioni del direttore? Ovviamente se la prende con Attilio Fontana. Un caso, quello di Travaglio, che andrebbe studiato: uno sviluppo esponenziale di ossessioni, astio, livore. Ma tant'è, lasceremo lo studio ad altri. Qui vi diamo conto soltanto della prima pagina del suo giornale. Foto di Fontana con mascherina e titolo horror: "La Fase 2 in Lombardia: 235 morti, pm, tamponi stop e aziende aperte". Catenaccio: "Fontana, con la finanza in casa, chiede di riaprire. Ma domani esami bloccati". Un calderone di imprecisioni, odio, pressapochismo. Oltre, ovviamente, all'occhio strizzato da Travaglio ai magistrati già passatin in azione.

