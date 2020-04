Ornella Vanoni smonta Ursula von der Leyen: "A casa fino a fine anno? Non ci penso proprio: mi sbatto al mare e piuttosto affogo"

16 aprile 2020 a

Siamo tutti Ornella Vanoni. In un'intervista concessa a Il Giorno, infatti, la mitica cantante mette nel mirino Ursula von der Layen, lady Europa, la presidente della Commissione europea. Ma per una volta non si parla di coronabond e Mes, bensì da quanto suggerito agli anziani da Ursula stessa: restare in isolamento domestico a causa del coronavirus fino alla fine dell'anno. Che ne pensa, signora Vanoni? "Io mi suicido - taglia corto la cantante, classe 1934 -. Non ho più l'età per uscire, ma con la mascherina vado a fare la spesa. Poi la sera con gli amici si parla solo di quello: cosa hai fatto? Cosa hai mangiato? Cosa hai cucinato?". Insomma a stare a casa fino alla fine dell'anno "non ci penso proprio. Anzi, appena mollano un filino mi sbatto al mare e casomai affogo", conclude. Il messaggio alla Von der Leyen è arrivato, fortissimo e chiarissimo

