Coronavirus, Vladimir Luxuria: "Per Salvini e altri i napoletani erano colerosi, ma nessuno insulta i lombardi"

16 aprile 2020 a

Vladimir Luxuria sta seguendo con attenzione l’emergenza coronavirus e non risparmia alcuni post al vetriolo pubblicati su Twitter. In particolare l’ex parlamentare si concede una riflessione su Nord e Sud che attira diverse critiche: “Molti, tra cui Matteo Salvini, insultavano i napoletani di essere ‘colerosi’ perché l’epidemia di colera ebbe il Sud come focolaio - scrive Luxuria - nessuno oggi, per fortuna, ha usato il coronavirus per insultare le popolazioni del Nord: forse è segno che possiamo essere ottimisti sul futuro”. Diversi utenti gli hanno fatto notare che in realtà non sono mancati gli sfottò, alcuni anche pesanti, nei confronti della Lombardia e dei suoi abitanti. Inoltre, l’ex parlamentare è molto polemica con la gestione dell’emergenza negli Stati Uniti: “Donald Trump riesce a distrarre dai suoi sbagli individuando nella Cina e nell’Oms i nemici di turno. Una certa politica agisce così: se non ti sa difendere in tempo dal vero nemico (il virus), si inventa un nemico da cui proteggerti”.

