Enrico Mentana, la soffiata di Dagospia: "Ha offerto le sue dimissioni a Urbano Cairo", colpa di Lilli Gruber?

Enrico Mentana ha offerto le sue dimissioni a Urbano Cairo. A sganciare quella che è a tutti gli effetti una bomba su La7 è Dagospia. Il sito di Roberto D'Agostino parla di una contrarietà da parte del direttore del Tg La7. Il motivo? A mandarlo su tutte le furie è stata Lilli Gruber, la conduttrice di Otto e Mezzo che, durante una delle sue puntate, ha preso di mira il giornalista. O meglio, la Gruber ha avuto ospiti Marco Travaglio e Paolo Pagliaro, entrambi impegnati a difendere Giuseppe Conte e la sua invettiva contro le opposizioni. A gettare benzina sul fuoco ovviamente la Gruber. E così Mentana si è sentito in dovere di presentare le dimissioni a Cairo che, per tutta risposta, gli ha espresso la sua solidarietà, mettendo un punto alla polemica.

"Contenti loro...". Regolamento di conti: Mentana umilia Conte in diretta al tg. La risposta a Palazzo Chigi: da ovazione

Il tutto è iniziato qualche settimana fa quando il premier ha inveito contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini durante la conferenza stampa dedicata al coronavirus. Un'iniziativa che non è piaciuta a Mentana, il quale non le ha di certo mandate a dire, arrivando addirittura ad ammettere che "se lo avessi saputo, non avrei mandato in onda quella porzione di intervento". E da lì è nato un vero e proprio botta e risposta con Palazzo Chigi.

