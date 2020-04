Non è l'Arena, le Sardine contro Massimo Giletti: "Trasmissione contro il Sud e in difesa della Lombardia"

20 aprile 2020 a

Le Sardine sono sempre ben liete di comparire in tv - soprattutto in un periodo in cui sono irrilevanti politicamente - non importa che sia una puntata di Amici di Maria De Filippi o di Non è l’arena. Alla trasmissione della domenica sera di La7 ha preso parte Jasmine Cristallo, una delle esponenti di punta del movimento ittico, che però non è parso molto grato a Massimo Giletti per l'ospitata in prima serata. “Non avremmo voluto essere interrotti su Tina Anselmi - frignano le Sardine sui social - partigiana e primo ministro donna che sulla sanità molto ha fatto. Né avremmo voluto ascoltare una trasmissione contro gli ospedali del Sud, tacendo invece le responsabilità della Lombardia. Ma questo è Giletti”. La prossima volta allora i pesciolini possono gentilmente declinare l’invito, se non aggrada loro la discussione prevista in trasmissione.

