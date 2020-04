Non è l'arena, Vittorio Sgarbi contro Conte e Mattarella: "Nessuno dei due è mai stato eletto. Che Paese è?"

20 aprile 2020 a

Un affondo durissimo, quello firmato in diretta tv da Vittorio Sgarbi, ospite in collegamento a Non è l'arena di Massimo Giletti nella puntata di domenica 19 aprile. In collegamento dal suo salotto, in un sapiente gioco di luci ed ombre che conferiva un alone un poco demoniaco al critico d'arte, il quale ha messo nel mirino Giuseppe Conte ma anche Sergio Mattarella per la gestione dell'emergenza coronavirus: "Lo Stato non c'è. Il Presidente del Consiglio non è stato mai eletto e non ha preso un voto. Mattarella stesso non è stato eletto, se non da un Parlamento, dai cittadini. Lo Stato non c'è perché ha scelto la scienza, ma la scienza non ci ha dato certezze", ha tagliato corto Vittorio Sgarbi.

