Matteo Salvini mai visto così: "Mi sono arresto all'età". Sul suo volto, una clamorosa sorpresa

20 aprile 2020 a

“A 47 anni mi sono arreso”. Matteo Salvini è uscito allo scoperto sui social e ha svelato un piccolo dettaglio personale: dovrà portare gli occhiali da vista. E per questo ha deciso di pubblicare una foto, dopo che lo scorso 16 aprile il leader della Lega era apparso per la prima volta con un paio di occhiali in conferenza stampa al Senato. Prima di presentare le proposte del suo partito in materia di Turismo, l’ex ministro aveva dichiarato: “Oggi esordio con gli occhiali, come potete vedere, perché ci sono gli ottici aperti e gli anni passano per tutti”. Lo scatto postato sui social da Salvini ha raccolto anche diversi commenti curiosi e scatenato un piccolo caso: diversi utenti sostengono che con questa montatura il leader leghista è "l'imitazione perfetta di Maroni".

