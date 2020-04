Non è l'arena, Massimo Giletti contro il governo per il decerto sulla Fase 2: "Non si capisce un ca***, da mani nei capelli"

20 aprile 2020 a

In tanti si chiedono se siamo o meno pronti alla Fase 2, quella che dovrebbe far ripartire l'Italia dopo il lungo mese di lockdown. Tra i più perplessi c'è indubbiamente Massimo Giletti, conduttore di Non è l'Arena, che durante la puntata di domenica 19 aprile, perde a dir poco la pazienza. "Non si capisce un bel ca***", esordisce in riferimento al decreto emanato dal governo: "Io l'ho letto - prosegue -, le prime otto righe sono incomprensibili, ci vorrebbe uno a interpretare cosa c'è scritto".

Ma per Giletti non finisce qui: "Questo Paese o mette una democrazia diretta, semplice, facile da comprendere o è morto". Il giornalista prende di mira la burocrazia tutta italiana, senza perdere di vista il vero argomento: il coronavirus e l'emergenza che l'Italia deve affrontare: "Se voi leggete questo decreto - conclude spazientito - vi mettete le mani nei capelli, perché non si capisce un bel ca***". Chiarissimo insomma. E Giuseppe Conte che dice?

