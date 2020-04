Coronavirus, Alberico Lemme a La Zanzara: "Ero contagiato, sono guarito. Covid prodotto da laboratorio, dietro ci sono interessi economici enormi"

20 aprile 2020 a

Si è salvato dal coronavirus, Alberico Lemme. Ricoverato dal 2 marzo scorso perché positivo, il farmacista-dietologo diventato famoso in tv grazie a Barbara D'Urso ha confessato a La Zanzara il suo incubo: "Non è vero che il coronavirus è come un'influenza normale. L'alimentazione? Non funziona nessuna dieta, non ci sono diete miracolose che ti possono salvare, perché quello che funziona sono gli anticorpi".

Poi una tesi che farà discutere: "Sono convinto che questo virus sia un prodotto da laboratorio. Non lo dico io, lo diche chi ne capisce. Non mi fido per nulla dell'Organizzazione mondiale della sanità. E dietro questa storia ci sono interessi economici enormi. Per esempio i vaccini, sicuramente dietro questa storia ci sono aziende interessate a produrre il vaccino. Questo è un aspetto sicuro. E poi vogliono controllare il mondo intero e sottometterci, quindi schiavitù e sottomissioni. Non è un complotto, è un fatto reale. Chi ci vuole controllare e sottomettere? Una specie di nuovo ordine mondiale..."

