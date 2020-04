Otto e Mezzo, il direttore di Die Zeit: "In Germania c'è grande volontà di aiutare l'Italia"

21 aprile 2020 a

Il signore che vedete nella foto è Giovanni Di Lorenzo, direttore del tedesco Die Zeit, il quale era ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, nella puntata in onda su La7 lunedì 20 aprile. Di Lorenzo ha strappato un sorriso quando ha candidamente ammesso che "in Germania nessuno sa chi sia questo Alessandro Di Battista", del quale poco prima si parlava in studio. Ma il direttore di Die Zeit ha anche strappato una smorfia di disapprovazione a tanti italiani quando dalla sua bocca è uscito quanto segue: "In Germania c'è la volontà di aiutare l'Italia". E ancora, ha aggiunto: "In Germania non c'è nessun risentimento contro l'Italia, anzi c'è molta volontà di aiutarla". Vien da chiedersi se alla luce del dibattito europeo delle ultime settimane il signore Di Lorenzo creda a quel che dice. Difficile.

Di Battista, il nulla assoluto. Il direttore tedesco ridicolizza il grillino: imbarazzo da Lilli Gruber

