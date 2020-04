Ferruccio De Bortoli contro il governo: "Coronavirus e contagio zero, ci trattano come adolescenti"

21 aprile 2020 a

Se anche un moderato per vocazione come Ferruccio De Bortoli usa parole pesanti contro il governo di Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus. Accade a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, dove si faceva il punto sulle prospettive e la possibile ripartenza. E l'ex direttore del Corriere della Sera punta il dito: "Dobbiamo restare uniti senza polemiche strumentali e pensando solo al bene del Paese. Aspiriamo a recuperare nei limiti del possibile la nostra normalità ma dovremo avere una socialità più consapevole". Dunque, a strettissimo giro di posta, aggiunge: "Peccato che il governo a volte ci tratti come degli adolescenti. Il rischio zero non lo avremo mai", conclude Ferruccio De Bortoli.

