Otto e mezzo, Marco Travaglio: "Bagnai dà del dittatore a Conte e volete un governo di larghe intese?"

21 aprile 2020 a

Marco Travaglio è contrario all'ipotesi di un governo di larghe intese come auspicato invece da Carlo Calenda anche lui in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7: "Non hanno mai funzionato come il governo Monti. Ve lo immaginate un governo con un centrodestra diviso? Bagnai oggi ha dato del dittatore sudamericano a Conte. Io credo che ci siano già abbastanza divisioni in maggioranza mi chiedo perché coinvolgere anche l'opposizione. Sarebbero pizze in faccia e calci nel sedere. Peggio di quello che vediamo oggi". Il direttore del Fatto quotidiano: "Ma voi ve li vedete veramente? Solo parlarne è dannoso".

