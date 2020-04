Vittorio Feltri a Fuori Dal Coro: "Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori"

22 aprile 2020 a

Vittorio Feltri polemizzando con Vincenzo De Luca il governatore della Campania ha attaccato il Sud, dopo le recenti dichiarazioni di De Luca rivolte alla Lombardia per la gestione dell’emergenza.: “I meridionali sono inferiori”, ha detto ospite di Mario Giordano in Fuori dal Coro in onda su Retequattro. Il direttore e fondatore di Libero ha spiegato che, “molta gente che è nutrita da un sentimento di invidia, rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità ma credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori”.

Infine commentando le parole di De Luca, che nei giorni scorsi aveva annunciato di essere pronto a chiudere i confini campani per arginare le possibili “corse in avanti” da parte di Regioni con alto tasso di contagi da coronavirus. “Credo che nessuno di noi abbia voglia di trasferirsi in Campania. Io non ce l’ho con la Campania! Sto semplicemente dicendo perché dovremmo andare in Campania? A fare che cosa? I posteggiatori abusivi? Non credo sia al vertice delle nostre ambizioni un’occupazione simile. Mentre i campani, e il dato è di 14 mila ogni anno, vengono a Milano a farsi curare. Vuol dire che Milano e la Lombardia non fanno loro così schifo“.

