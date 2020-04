Coronavirus, Nicola Porro sul lockdown: "La Germania ha chiuso con buonsenso, noi in maniera ideologica"

23 aprile 2020 a

a

a

Nicola Porro è intervenuto in collegamento con Stasera Italia, la trasmissione di Barbara Palombelli in onda su Rete4. Argomento di discussione ovviamente la fase 2, con il premier Giuseppe Conte perso nelle videoconferenze per cercare di definire le prossime mosse contro l’epidemia da coronavirus. Il lockdown continuerà fino al 4 maggio, dopodiché ci sarà un allentamento graduale delle misure restrittive: eppure sono tanti i dubbi e le perplessità degli esperti sulla tenuta dell’Italia dinanzi alla riapertura. Da Paesi come la Germania e la Svezia arrivano però esempi virtuosi di gestione dell’emergenza senza dover ricorrere a misure draconiane. “Sono tre settimane - ha commentato Porro - che vedo altri Paesi in cui non esiste il lockdown, in cui la gente va al parco con responsabilità e stando a distanza. Se in Germania le aziende funzionano e le persone lavorano, non è perché i tedeschi sono cattivi e gli italiani sono dei cialtroni, ma accade - ha concluso Porro - perché loro hanno chiuso con buonsenso e noi in maniera ideologica”.

"Non si è mai lagnato della sua malattia e...". Nicola Porro e il coronavirus, la rivelazione del big della tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.