Piazzapulita, Massimo Galli: "A causa delle incapacità delle autorità". Fase 2, accusa pesantissima a chi ci governa

23 aprile 2020 a

L'Italia non è preparata alla Fase 2. Lo dice quasi in questi termini, Massimo Galli. In collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, l'infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano denuncia le mancanze di chi governa, a livello nazionale e locale: "Le aziende si stanno organizzando da sole a causa dell’incapacità delle autorità a dare indicazioni coerenti". Insomma, se ci salveremo sarà per gli italiani.

"Avremmo dovuto sperimentare da tempo, da tempo - Galli lo sottolinea per ben due volte - delle tecniche di ripartenza in chiave sicura". Il 4 maggio, aggiunge il professore, "è quasi dopodomani e ci sono differenze enormi in tutta Italia".

