Maria Giovanna Maglie contro Silvio Berlusconi: "Conte non deve cadere? Vorrei sapere cosa ne pensano in Forza Italia"

Si sta riposizionando, Silvio Berlusconi. Si sta affrancando dalla Lega e da Fratelli d'Italia, da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. In primis sul Mes e sugli accordi europei, sui quali il leader di Forza Italia opera dei distinguo rispetto agli alleati. Per esempio, non chiude al fondo salva-Stati per le spese mediche. Da più parti si legge e si vocifera su un possibile ingresso in maggioranza degli azzurri, magari se i grillini ortodossi si sfilassero dall'appoggio a Giuseppe Conte. Una serie di circostanze che scatenano Maria Giovanna Maglie, che prende la mira ed apre il fuoco su Twitter, con un cinguettio palesemente rivolto contro Berlusconi, il quale però non viene mai citato: "Io la metto giù semplice - premette la giornalista -. Mi piacerebbe sapere cosa pensano deputati e senatori consiglieri regionali, sindaci (insomma quelli che prima o poi di elettori e voti hanno bisogno) di Forza Italia, tutti arruolati ora nel partito Conte non deve cadere". Una domanda, una provocazione che potrebbe (ulteriormente) agitare le acque in Forza Italia.

