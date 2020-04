Maria Giovanna Maglie contro Conte: "La doccia gelata del 4 maggio. La verità: non ce l'hanno un piano"

27 aprile 2020 a

"Piccolo sondaggio casareccio". Maria Giovanna Maglie ascolta il discorso all nazione di Giuseppe Conte su lockdown e Fase 2 e chiama a raccolta gli italiani su Twitter: "Ora che, dopo aver coltivato aspettative per giorni e giorni, avete ricevuto questa bella doccia gelata, quanto ancora più alto è il vostro indice di gradimento per Giuseppi, 5s, pdrm, il loro governo?".

Il giudizio della giornalista sui provvedimenti per la riapertura graduale dell'Italia è spietato e chiama in causa anche i vertici ecclesiastici: "Zitti che gliel'ha fatta perfino la Cei, la conferenza dei vescovi italiani, a capire che fra le libertà violate, quasi tutte, c'è anche quello di culto", sottolinea a proposito del divieto di celebrare messe, mentre i funerali sono consentiti per un massimo di 15 persone, tutti parenti stretti. E sul premier, l'opinione della Maglie è nota da mesi: "Va bene ho capito, ha sparato due numeri sbagliati (11.000 domande all'Inps), ha delirato sul mondo che ci ammira, e ora dice che non cambianiente il 4 maggio". La verità? "Non ce l'hanno un piano".

