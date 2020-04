Fase 2, Bruno Vespa avvisa Giuseppe Conte: "Devono piovere soldi dall'elicottero o sentiremo le campane suonare a morto"

27 aprile 2020 a

Giuseppe Conte ha deluso le attese sulla conferenza stampa inerente la fase 2. Che in realtà è una fase 1 e mezzo, come l’hanno definita i partiti di opposizione: al premier viene imputato poco coraggio e ancora una volta la totale sottomissione al comitato tecnico scientifico. Probabilmente per non assumersi responsabilità, ma il governo pagherà il conto prima o poi per la gestione dell’emergenza: tra l’inseguimento degli eventi, gli aiuti in ritardo e le tensioni che iniziano a crescere anche all’interno della maggioranza, saranno tanti gli errori da sottolineare una volta che tutto sarà finito. Nel frattempo da Bruno Vespa arriva un avviso ai naviganti. “Sono in conflitto d’interessi come produttore di vino - ha scritto sui social il conduttore di Porta a Porta dopo la conferenza di Conte - ma con l’apertura di bar e ristoranti soltanto il primo giugno o su tutto il settore del turismo pioveranno soldi dall’elicottero o sentiremo molte campane suonare a morto”. Lo stesso concetto di Vespa è stato espresso anche dal capo dell’opposizione: “Come si può pensare - ha dichiarato Matteo Salvini a Non è l’arena su La7 - che bar e ristoranti aspettino giugno? Il premier non ha detto una parola sul turismo”. Però di slogan ne ha usati parecchi.

