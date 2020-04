Roberto Burioni a Che tempo che fa: "Fase 2, distanze e mascherine per tutti o rischiamo nuovi focolai"

27 aprile 2020 a

a

a

Roberto Burioni è ormai un ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove il noto virologo marchigiano ha espresso il suo parere sulle misure annunciate dal premier Giuseppe Conte. Sulla fase 2 c’è una “scelta politica che ovviamente dobbiamo rispettare - ha dichiarato Burioni - da virologo dico che riaprire potrebbe dare luogo a nuovi focolai di contagio. Dobbiamo essere non pronti ma prontissimi a individuarli e isolarli”. Nonostante le tante critiche per la sottomissione della politica al comitato tecnico scientifico, Burioni da medico ricorda che “la vicinanza tra due persone può trasmettere il virus. Bisogna mantenere la distanza e portare la mascherina. A febbraio non sapevamo dell’esistenza di molti asintomatici, ora lo sappiamo. Non entro sull’obbligo legale, ma da medico dico che tutti dovrebbero portare la mascherina. Abbiamo passato due mesi d’inferno - ha concluso il virologo marchigiano - perché il coronavirus si è diffuso in Italia senza che nessuno se ne accorgesse. Se non stiamo attenti, questo potrebbe accadere di nuovo”.

La ricerca, chi è il virologo più credibile? Disastro per la Gismondo, Burioni maluccio. Al primo posto un nome impensabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.