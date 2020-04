Fase 2, Myrta Merlino smonta Giuseppe Conte: "Perché regole uguali per tutti? La Lombardia è messa peggio della Sardegna"

27 aprile 2020 a

Myrta Merlino, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, critica ferocemente la Fase 2 di Conte. "L’Italia del coronavirus non è tutta uguale", sottolinea la conduttrice de L'aria che tira, su La7, fa notare al presidente del Consiglio che una scelta univoca per tutte le regioni del nostro Paese non è sensata visto che il numero di contagi e di decessi per covid. "La Lombardia, per esempio, è messa peggio della Sardegna, o dell’Umbria o della Basilicata. Allora perché regole uguali per tutti?", chiede la Merlino. "Perché un bar di Todi, che ha zero contagi da giorni, deve riaprire come un bar di Brescia?".

