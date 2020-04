Edward Luttwak, dubbio sull'Italia: "Un Paese ricco che ancora chiede elemosine all'Ue, inefficienza imposta dalla magistratura organizzata?"

27 aprile 2020 a

L'Italia di Giuseppe Conte si inginocchia ancora all'Europa, nonostante per l'emergenza coronavirus il nostro Paese ha ricevuto solo schiaffi. A insinuare qualche dubbio è Edward Luttwak che, sul suo profilo Twitter, cinguetta: "Speravo che in Italia qualcuno si sarebbe chiesto perchè uno dei paesi piu ricchi del mondo ha uno Stato che da anni chiede elemosine dall'Unione Europea che include Stati molto meno ricchi. Estrema inefficienza imposta dalla magistratura organizzata? Il costo della casta?".

Per il politologo americano l'Italia è in crisi, perché è occupata da caste. "E la principale casta è quella dei magistrati, uno dei corpi più lenti e improduttivi del mondo" affermava anche in un'intervista ad Affaritaliani.it. La svolta sarebbe avere una magistratura europea, perché "un giudice che non scrive una sentenza in un mese o in una settimana deve essere licenziato".

